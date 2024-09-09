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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni eğitim öğretim yılı başladı

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 13:29 Güncelleme: 09.09.2024 - 13:29
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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni eğitim öğretim yılı başladı
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        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Vali Vahdettin Özkan, Ahmet Haşhaş İlkokulu'ndaki törende bugünün öğrenciler için bayram olduğunu söyledi.

        Öğretmen, öğrenci ve velilerin geleceğe güvenle bakmak ve nesillerin iyi yetişmesi için işbirliği yaptığını dile getiren Özkan, "Bu yönüyle de geleceğimize güvenle bakmak için eğitimi bir numaralı iş haline getirmek önem arz ediyor. Yeni dönemin bereketli, erdemli değerlere ulaşmış öğrencilerin yetişmesine vesile olmasını diliyorum." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit de "Eğitim yuvaları olan okullarımız, yarınlarımızın şekillendiği, aziz milletimizin nice hayal ve hedefinin zihinlerde fidana durduğu mekanlardır." ifadesini kullandı.

        Programda öğrenciler şiir okudu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

        İlk ders zilini çalan Vali Özkan, protokol üyeleri ile 1. sınıf öğrencilerini sınıflarında ziyaret ederek başarılar diledi.

        Programa AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da 143 bin öğrenci ile 10 bin öğretmen dersbaşı yaptı.

        Eğitim öğretim yılının açılışı için düzenlenen törende Kocatepe Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Kocatepe İlkokulu'nda devam eden törende konuşan Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, eğitim yılına 19 yeni okulun açılışı ile girildiğini belirtti.

        Törende öğrenciler halk oyunları gösterisi yaptı ve şiirler okundu.

        Ardından Vali Yiğitbaşı, ilk ders zilini çaldı. Öğrenciler ve velilerle sohbet eden Yiğitbaşı, fotoğraf çektirdi.

        Törene, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve İYİ Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun da katılarak konuşma yaptı.

        - Aksaray

        Aksaray'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, AK Parti Aksaray milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, öğrenciler ve velilerin katıldığı törenle başladı.

        Merkeze bağlı Gençosman köyünde bulunan Gençosman İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende öğrenciler, okula başlayan öğrencilere çiçek verdi.

        Törenin sonunda il protokolü, ilk ders zilini çalarak yeni eğitim öğretim yılını başlattı.

        - Karaman

        Karaman'da 283 okulda 49 bin 703 öğrenci dersbaşı yaptı.

        Mümine Hatun Ortaokulu'nda öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşadı.

        İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, öğretmen ve velilerinin eşliğinde sınıflara girdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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