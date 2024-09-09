Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Yunak'ta ilk ders zili çaldı

        Yunak'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 14:52 Güncelleme: 09.09.2024 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yunak'ta ilk ders zili çaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunak'ta 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

        Merkez Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen törende Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 asker için saygı duruşunda bulunuldu.

        Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, Tunceli'de hayatını kaybeden şehitleri anarak, Türk milletine başsağlığı diledi.

        Yeni eğitim öğretim yılında öğrenci, veli ve öğretmenlere başarılar dileyen İşcan, "Yunak genelinde 40 eğitim kurumumuzda 3 bin 245 öğrencimiz öğrenim görecek, 352 öğretmenimiz ise fedakarca görev yapacak. Bu yeni eğitim yılında da başarılı, aydınlık nesiller yetiştirme hedefiyle yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

        Okul bahçesinde toplanan öğrenci ve veliler büyük heyecan yaşadı.

        Okula yeni başlayan öğrencilerden bazılarının ağlaması dikkat çekti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        4 aylık kızı vardı... Uçurumda biten hayat!
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        İşçiler anahtarlara el koydu
        İşçiler anahtarlara el koydu
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        37 bin dekar zarar gördü, konteyner uyarısı geldi!
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'

        Benzer Haberler

        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni eğitim öğretim yılı başla...
        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni eğitim öğretim yılı başla...
        Hüyük'te sağanak sonrası çalışmalar devam ediyor
        Hüyük'te sağanak sonrası çalışmalar devam ediyor
        Konyaspor'dan Narin Güran'a ilişkin açıklama
        Konyaspor'dan Narin Güran'a ilişkin açıklama
        Konya'da ilkokula başlayan 10 bin öğrenciye eğitim malzemesi desteği verild...
        Konya'da ilkokula başlayan 10 bin öğrenciye eğitim malzemesi desteği verild...
        Kargo aracını çalıp, 2 polisi yaralayan şüpheliler adliyede (2)
        Kargo aracını çalıp, 2 polisi yaralayan şüpheliler adliyede (2)
        GÜNCELLEME - Konya'da 2 polisin yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan...
        GÜNCELLEME - Konya'da 2 polisin yaralanmasıyla ilgili yakalanan 3 zanlıdan...