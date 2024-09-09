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        Konya AK Parti Milletvekili Baykan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında konuştu

        Konya AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olması diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 09.09.2024 - 15:10
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        Konya AK Parti Milletvekili Baykan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında konuştu
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        Konya AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olması diledi.

        Ahmet Haşhaş İlkokulu'ndaki törene katılan Baykan, yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" uygulamasının bugün itibarıyla başladığını dile getirdi.

        AK Parti iktidarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hep milletten yana olan politikalar geliştirdiğini anlatan Baykan, "İşte müfredata da bu gözle bakmak gerekir. Tarihimizi, değerlerimizi bizi biz yapan, bizi biz olarak değerlendiren ne varsa içerdiğine inandığımız yeni modeli inşallah en uç noktalarda 81 ilimizde öğretmenlerimizin eliyle uygulamaya koyup onların diliyle çocuklarımıza, genç dimağlarımıza, ilkokul 1, ortaokul 1, lise 1 olarak nitelendireceğimiz ilk sınıflarında öğrencilerimize aktarılacaktır. Bundan kimsenin rahatsız olmasına, kimsenin gocunmasına gerek yoktur. Aksaklıklar çıkarılır, giderilir." dedi.

        Baykan, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklerinin tarihteki Türk devletlerine dayanan bir devlet geleneğine bağlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Bugün bu topraklarda yaşıyorsak, bugün bu topraklarda hüküm sürüyorsak ve bugün tekrar sözümüzü geçmişte hüküm sürdüğümüz topraklara Libya'ya, Gazze'ye, Karabağ'a, dünyanın dört bir tarafında nerede mazlum ve mağdur varsa oralara sesimizi duyurabiliyorsak bu başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin köklerinin olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Dün Çanakkale'de Gazze'den gelip şehit olanlar vardı. Dün Çanakkale'de Suriye'den gelip şehit olanlar vardı. Dün Çanakkale'de Asya, Afrika, Orta Asya coğrafyasından gelip şehit olanlar vardı. İnanmak istemeyenler, görmek istemeyenler bir zahmet Çanakkale'ye bir gitsinler, oradaki şehitlerin mezar taşlarına baksınlar. Tarihine, geçmişine, değerlerine hakim, sahip insanların ortaya koyduğu modeller ifade ediyorum ki hep milletimizin lehine olacaktır."

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