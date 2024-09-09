Konya AK Parti Milletvekili Baykan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında konuştu

Konya AK Parti Milletvekili Mehmet Baykan, 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olması diledi.

Ahmet Haşhaş İlkokulu'ndaki törene katılan Baykan, yaptığı açıklamada, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" uygulamasının bugün itibarıyla başladığını dile getirdi.

AK Parti iktidarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hep milletten yana olan politikalar geliştirdiğini anlatan Baykan, "İşte müfredata da bu gözle bakmak gerekir. Tarihimizi, değerlerimizi bizi biz yapan, bizi biz olarak değerlendiren ne varsa içerdiğine inandığımız yeni modeli inşallah en uç noktalarda 81 ilimizde öğretmenlerimizin eliyle uygulamaya koyup onların diliyle çocuklarımıza, genç dimağlarımıza, ilkokul 1, ortaokul 1, lise 1 olarak nitelendireceğimiz ilk sınıflarında öğrencilerimize aktarılacaktır. Bundan kimsenin rahatsız olmasına, kimsenin gocunmasına gerek yoktur. Aksaklıklar çıkarılır, giderilir." dedi.