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        Konya'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 22:16 Güncelleme: 09.09.2024 - 22:54
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        Konya'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

        Konya - Ankara Karayolu Kulu Kavşağı'nda Nuh G'nin kullandığı 07 BBM 831 plakalı kereste yüklü tır ile Necip Ş. idaresindeki 06 HUR 62 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kabinde sıkışan sürücü Necip Ş. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kurtarılarak Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralı olduğu tespit edilen sürücü, müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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