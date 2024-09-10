Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Konya'nın Karapınar ilçesinde devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 02:09 Güncelleme: 10.09.2024 - 02:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Karapınar ilçesinde devrilen domates yüklü tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Konya-Adana kara yolunda kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı, 07 AJM 447 plakalı domates yüklü tır, Karapınar Devlet Hastanesi alt geçidinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen tırın sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.

        Tırın dorsesinde bulunan domatesler yola saçıldı, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı.

        Yol temizleme çalışmaları ve kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İzmir'de Kerem şov!
        İzmir'de Kerem şov!
        İsrail basınından esir iddiası
        İsrail basınından esir iddiası
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Montella'yı rahat bırakın"
        "Montella'yı rahat bırakın"
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
        'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'

        Benzer Haberler

        Pulluğun kırdığı pimi takmak isterken hareket eden traktörünün altında kalı...
        Pulluğun kırdığı pimi takmak isterken hareket eden traktörünün altında kalı...
        Konya'da traktörün altında kalan sürücü öldü
        Konya'da traktörün altında kalan sürücü öldü
        Konya'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
        Konya AK Parti Milletvekili Baykan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkınd...
        Konya AK Parti Milletvekili Baykan, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkınd...
        Yunak'ta ilk ders zili çaldı
        Yunak'ta ilk ders zili çaldı
        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni eğitim öğretim yılı başla...
        Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni eğitim öğretim yılı başla...