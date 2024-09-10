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        Yalıhüyük'te çiftçilere hibe ekipman verildi

        Yalıhüyük'te düzenlenen törenle üç çiftçiye hibeli ekipman verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 12:52 Güncelleme: 10.09.2024 - 12:52
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        Yalıhüyük'te çiftçilere hibe ekipman verildi
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        Yalıhüyük'te düzenlenen törenle üç çiftçiye hibeli ekipman verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesiyle sürdürebilir tarımı destekliyor.

        Proje kapsamında düzenlenen törenle iki çiftçiye hibeli karavan, bir çiftçiye de ekim makinesi verildi.

        Törene, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, davetliler ve çiftçiler katıldı.

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