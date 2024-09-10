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        Konya'da ehliyetsiz çocuk sürücü video çekerken kaza yaptı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil sürerken video çeken 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücü kaza yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:11 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:11
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        Konya'da ehliyetsiz çocuk sürücü video çekerken kaza yaptı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobil sürerken video çeken 18 yaşından küçük ehliyetsiz sürücü kaza yaptı.

        İlçeye bağlı Esence Mahallesi'nde 18 yaşından küçük olduğu tespit edilen M.A.K, otomobil ile gezdiği sırada video çekmek isteyince, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Kaza nedeniyle otomobil yoldan çıkarken, ehliyetsiz sürücü de yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan M.A.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, M.A.K'nın telefonundaki videoda, kaza anı da yer aldı.

        Videoda, otomobilin seyri ve kaza anında M.A.K'nın panikle çığlığı duyuluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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