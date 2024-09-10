GÜNCELLEME - Konya'da bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu
Konya'da bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu.
Konya'da bir kadın bıçakla öldürülmüş halde bulundu.
Merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi'ndeki bir masaj salonunda 30 yaşındaki Elif Ceren A'yı bıçaklanmış halde görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Elif Ceren A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Elif Ceren A'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili E.D'yi gözaltına aldı.
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