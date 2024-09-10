Konya'da eczanede eşi tarafından bıçaklanan kadın taburcu edildi
Konya'da eczanede eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Konya'da eczanede eşi tarafından bıçakla yaralanan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde eşi E.A. ile alışveriş yaptıkları sırada E.A. tarafından bıçaklanan K.A'nı tedavisi tamamlandı.
28 Ağustos'ta eczanede alışveriş yaptıkları sırada E.A, eşi K.A'yı bıçakla yaralamış, eşini çok kez bıçaklayan E.A, eczane çalışanlarının müdahalesiyle oradan uzaklaştırılırken, yaralı K.A. hastaneye kaldırılmıştı.
Şüpheli E.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.
Zanlının psikiyatrik tedavi gördüğü iddia edildi.
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