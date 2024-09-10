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        Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 19:04 Güncelleme: 10.09.2024 - 19:13
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        Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Hulusi M. yönetimindeki 42 BKT 58 plakalı otomobil, Beyşehir-Antalya kara yolunun 2. kilometresi Bademli Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Hulusi M. ile araçta bulunan Ahmet E. Samet Y. Murat M. ve Abdullah Ş. yaralandı.

        Yaralılar, Beyşehir ve Konya'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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