Konyaspor, Hamidou Keyta'yı transfer etti
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Hamidou Keyta'yı renklerine bağladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Hamidou Keyta'yı renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kanat oyuncusu Hamidou Keyta ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularımızdan Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.
Azerbaycan ekiplerinden Karabağ formasını son olarak giyen Senegal asıllı Fransa vatandaşı Keyta, Zira FK, Santa Clara, FC Botosani, FC Viitorul, D. Calarasi, Saint-Étienne B takımlarında oynadı.
Keyta, Konyaspor’da 28 numaralı forma ile top koşturacak.
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