Konya'da 4 çocuk annesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda dün, Elif Ceren A. bıçakla öldürülmüş halde bulunmuş, polis olayla ilgili E.D'yi gözaltına almıştı.

Öldürülen Elif Ceren A'nın 4 çocuk annesi olduğu, kendisine şiddet uyguladığı belirtilen E.D. hakkında bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Merkez Selçuklu ilçesindeki bir masaj salonunda çalışan 30 yaşındaki Elif Ceren A'nın bıçaklanmasıyla ilgili yakalanan E.D'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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