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        Konya'da 4 çocuk annesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Konya'da yaşayan 4 çocuk annesi kadını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 16:21 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:21
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        Konya'da 4 çocuk annesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
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        Konya'da yaşayan 4 çocuk annesi kadını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

        Merkez Selçuklu ilçesindeki bir masaj salonunda çalışan 30 yaşındaki Elif Ceren A'nın bıçaklanmasıyla ilgili yakalanan E.D'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öldürülen Elif Ceren A'nın 4 çocuk annesi olduğu, kendisine şiddet uyguladığı belirtilen E.D. hakkında bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

        Ahmet Yesevi Caddesi'nde bulunan bir masaj salonunda dün, Elif Ceren A. bıçakla öldürülmüş halde bulunmuş, polis olayla ilgili E.D'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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