TOBB ve Karapınar Ticaret Borsası'ndan eğitime destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere Karapınar Ticaret Borsası’na gönderilen 150 bin liralık eğitim yardımına, Karapınar Ticaret Borsası da 150 bin lira ekleyerek toplam 300 bin liralık yardımı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

Eğitim yardımı içim düzenlenen törende konuşan Karapınar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ulusoy, TOBB ve Karapınar Ticaret Borsası olarak eğitime her zaman destek vereceklerini belirterek, "2024-2025 eğitim öğretim yılının ülkemize, ilçemize, öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.