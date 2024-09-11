Konya'da bir evin bahçesine gömülmüş kadın cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ihbar üzerine Karatay ilçesinde Nakipoğlu Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde Ç.E. isimli kadının cesedini gömülü halde buldu.

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