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        Konya'da bir evin bahçesine gömülmüş kadın cesedi bulundu

        Konya'da bir evin bahçesinde gömülü halde kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 19:50 Güncelleme: 11.09.2024 - 19:50
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        Konya'da bir evin bahçesine gömülmüş kadın cesedi bulundu
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        Konya’da bir evin bahçesinde gömülü halde kadın cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, ihbar üzerine Karatay ilçesinde Nakipoğlu Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde Ç.E. isimli kadının cesedini gömülü halde buldu.

        Olayla ilgili yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

        Zanlıların cinayeti işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi.

        Şüphelilerin sorgusu sürerken, ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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