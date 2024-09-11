Konyaspor, Riechedly Bazoer ile anlaştı

TÜMOSAN Konyaspor, defans oyuncusu Riechedly Bazoer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor Stadyumundaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube sorumlularından Erkut Çağlar Çelik yer aldı.

PSV alt yapısından yetişen Bazoer, milli takım formasını giydiği Hollanda'da Ajax AZ Alkmaar, Vitesse, Utrecht, Almanya'da VfL Wolfsburg, Portekiz'de Porto'da oynadı.

Takımda 20 numaralı formayı giyecek Bazoer, imza töreninden sonra yaptığı konuşmada "Konyaspor'un bana olan ilgisi beni çok memnun etti. Kulüp olarak umarım güzel bir sezonu geride bırakırız." dedi.