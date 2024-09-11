Konyaspor, Riechedly Bazoer ile anlaştı
TÜMOSAN Konyaspor, defans oyuncusu Riechedly Bazoer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
TÜMOSAN Konyaspor, defans oyuncusu Riechedly Bazoer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Konyaspor Stadyumundaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube sorumlularından Erkut Çağlar Çelik yer aldı.
PSV alt yapısından yetişen Bazoer, milli takım formasını giydiği Hollanda'da Ajax AZ Alkmaar, Vitesse, Utrecht, Almanya'da VfL Wolfsburg, Portekiz'de Porto'da oynadı.
Takımda 20 numaralı formayı giyecek Bazoer, imza töreninden sonra yaptığı konuşmada "Konyaspor'un bana olan ilgisi beni çok memnun etti. Kulüp olarak umarım güzel bir sezonu geride bırakırız." dedi.
Futbol Şube sorumlularından Erkut Çağlar Çelik de "Riechedly Bazoer, gerçekten önemli bir isim. Kariyerinde Avrupa'nın çok önemli takımları var. Kendisine çok güveniyoruz. Savunma anlamında takımımıza güç katacağını biliyoruz. Bir forvet takviyemiz olacak. Transfer döneminde net konuşmak doğru olmaz. Son dakikaya kadar fırsat transferlerimiz de olabilir." diye konuştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.