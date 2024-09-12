Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi Konya'daki tarlada gömülü bulundu

        Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir tarlada gömülü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 01:00 Güncelleme: 12.09.2024 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi Konya'daki tarlada gömülü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir tarlada gömülü bulundu.

        Adana'da yaşayan M.A'dan (61), mart ayında evinden çıktıktan sonra haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada M.A’nın gidebileceği yerler araştırıldı.

        Bu kapsamda M.A'nın, Konya’nın Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi’ndeki yeğeni F.D'nin (51) yanına gittiği belirlendi.

        Adana Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle adrese düzenlediği operasyonda F.D. gözaltına alındı.

        F.D'nin ifadesinde, dayısını aralarındaki tartışma sonrasında tabancayla vurarak öldürdüğünü ve çiftlikteki tarlaya gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

        Zanlının gösterdiği yerde yapılan kazıda bulunan M.A'nın cesedi adli tıp kurumuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu
        Gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        Dışişleri'nden kınama
        Dışişleri'nden kınama
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Konyaspor, Riechedly Bazoer ile anlaştı
        Konyaspor, Riechedly Bazoer ile anlaştı
        Konya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü
        Konya'da motosiklet ile kamyonet çarpıştı 1 kişi öldü
        Konya'da bir evin bahçesine gömülmüş kadın cesedi bulundu
        Konya'da bir evin bahçesine gömülmüş kadın cesedi bulundu
        Konya'da 5 aydır kayıp olan kadının öldürülüp, bir evin bahçesine gömüldüğü...
        Konya'da 5 aydır kayıp olan kadının öldürülüp, bir evin bahçesine gömüldüğü...
        TOBB ve Karapınar Ticaret Borsası'ndan eğitime destek
        TOBB ve Karapınar Ticaret Borsası'ndan eğitime destek
        Konya'da 4 çocuk annesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
        Konya'da 4 çocuk annesini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı