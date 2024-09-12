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        Konya'da yaralı şahin tedavi altına alındı

        Konya'nın Kulu ilçesinde, bir bahçede bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 12:44 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:46
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        Konya'da yaralı şahin tedavi altına alındı
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        Konya'nın Kulu ilçesinde, bir bahçede bulunan yaralı şahin tedavi altına alındı.

        Dinek Mahallesi'nde bahçe duvarının üzerinde duran şahinin fotoğrafını çekmeye çalışan Taner Okyay, yırtıcı kuşun uçmadığını fark etti.

        Bahçeye atlayan şahini yakalayan Okyay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Cihanbeyli Şefliğine haber verdi.

        İlk yapılan gözlemde şahinin kanadının kırıldığı tespit edildi.

        Yaralı şahini teslim alan görevli Serkan Taşer, vatandaşa duyarlılığından dolayı teşekkür ederek şahinin tedavisi için Konya’ya götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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