Akşehir Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer görevine başladı

Muğla, Bitlis ve Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görev yapan Ekerbiçer, Akşehir'de göreve başlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Temmuz ayında emekli olan Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Erdinç İnce'nin yerine vekaleten yürütülen görevi devralan Ekerbiçer, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde Müdür Yardımcılığı yapıyordu.

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