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        Akşehir Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer görevine başladı

        Akşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:11 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:14
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        Akşehir Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer görevine başladı
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        Akşehir İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer görevine başladı.

        Temmuz ayında emekli olan Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Erdinç İnce'nin yerine vekaleten yürütülen görevi devralan Ekerbiçer, Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde Müdür Yardımcılığı yapıyordu.

        Muğla, Bitlis ve Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görev yapan Ekerbiçer, Akşehir'de göreve başlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, 2014'te "Adli Polisin El Kitabı" adlı eseri yazdı.

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