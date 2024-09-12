Konya Valiliğinden kentteki kadın cinayetine ilişkin açıklama
Konya Valiliği, dün bir kadının cesedinin gömülü bulunmasına ilişkin yabancı uyruklu 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Konya Valiliği, dün bir kadının cesedinin gömülü bulunmasına ilişkin yabancı uyruklu 4 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, 18 Mayıs 2024'te kent merkezindeki Gödene Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunan R.K'nin, 35 yaşındaki Ç.E. adlı kızının, 17 Mayıs 2024'te "Çarşıya gidiyorum" diyerek evinden ayrıldığını, geri gelmediğini ve kızına ulaşamadıklarını beyan ettiği ifade edildi.
Kayıp kişiden uzun süredir haber alınamaması, yaşadığına dair herhangi bilginin olmaması üzerine dosyanın Cinayet Büro Amirliği tarafından devralındığı vurgulanan açıklamada, yapılan çalışmalarda kayıp Ç.E'nin 11 ayrı suç kaydının olduğu ve uyuşturucu kullandığının tespit edildiği bildirildi.
Açıklamada, 2 ay süren teknik ve istihbari çalışmalar neticesinde olayla iltisaklı şüphelilerin kimliklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"10 Eylül 2024 Salı günü Karapınar, Sarayönü ve Konya merkezde yapılan operasyonla yabancı uyruklu G.S., B.H., A.J ve J.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Yapılan sorguda G.S. adlı şahıs kayıp Ç.E'yi öldürdüğünü itiraf etmiştir. Diğer 3 şüphelinin ise öldürme olayına iştirak etmediklerini beyan etmişlerdir. Şahısların gösterdikleri yerde yapılan kazıda maktule ait ceset bulunmuştur. Şahısların işlemleri mevcutlu olarak devam etmektedir."
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