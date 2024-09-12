Konya'da gömülmüş cesedi bulunan kadını öldürdükleri iddiasıyla 4 kişi tutuklandı

Konya'da yaklaşık 4 aydır kayıp olan ve dün cesedi gömülü olarak bulunan kadını öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 kişi tutuklandı.

18 Mayıs 2024'te kent merkezindeki Gödene Polis Merkezi Amirliğine annesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulan, 35 yaşındaki Ç.E. için Cinayet Büro Amirliği tarafından arama çalışması başlatıldı.

Olayla ilgili dün yabancı uyruklu G.S., B.H., A.J ve J.T. gözaltına alındı.

Yapılan sorgulamada zanlı G.S'nin Ç.E'yi öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.