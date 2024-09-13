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        Konyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 12:58 Güncelleme: 13.09.2024 - 12:58
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        Konyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        İdman, 5'e 2 ile devam ederken topla oyun ve taktik çalışmayla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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