Konyaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, 5'e 2 ile devam ederken topla oyun ve taktik çalışmayla sona erdi.
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