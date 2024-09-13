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        Konya'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Konya'da, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:04
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        Konya'da Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Konya'da, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi Eygi için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kentteki çeşitli STK'lar tarafından organize edilen program kapsamında vatandaşlar, cuma namazının ardından Mevlana Meydanı'nda toplandı.

        Burada Eygi için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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