Seydişehir'den kısa kısa

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Huzurevimiz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü belirleyeceği iş ve işleyişle yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak. Huzurevinin hizmete açılmasıyla birlikte şehrimizin bir ihtiyacı daha giderilmiş olacak."ifadesini kullandı.

Seydişehir Belediyesi ile yüklenici firma işbirliğiyle tamamlanan Asım Cengiz Huzurevi binasının tahsisi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne yapıldı.

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