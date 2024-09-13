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        Karapınar'da gönüllü gençler, yardım faaliyetlerinde bulunuyor

        Karapınar'da Gençlik Merkezi ve gönüllüleri, ilçedeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:25 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:31
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        Karapınar'da gönüllü gençler, yardım faaliyetlerinde bulunuyor
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        Karapınar'da Gençlik Merkezi ve gönüllüleri, ilçedeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

        Gönüllü gençler, Karapınar'da ihtiyaç sahiplerine 10 ton sebze ve 500 kilogram bal dağıttı.

        İlçe Gençlik Merkezi Müdürü Muhammed Ali Karakul, yaptığı açıklamada, gençlerin bu örnek çalışmalarıyla toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağladığını dile getirdi.

        Gönüllü gençlerin yardımlarının her yıl yapıldığını aktaran Karakul, "Amacımız, yardımlaşma bilincini gençlerimize aşılamak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmaktır. Toplumumuzun dayanışma içinde olması bizi her zaman güçlendirir."ifadesini kullandı.

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