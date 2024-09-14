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        Konya'da bir çoban yağmur suyu toplama havuzunda ölü bulundu

        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yabancı uyruklu çoban, yağmur suyu toplama havuzunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 12:34 Güncelleme: 14.09.2024 - 12:56
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        Konya'da bir çoban yağmur suyu toplama havuzunda ölü bulundu
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        Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde yabancı uyruklu çoban, yağmur suyu toplama havuzunda ölü bulundu.

        Yeniceoba Mahallesi'nde çobanlık yapan yabancı uyruklu kişiden haber alamayan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede çalışma yapıldı.

        Çobanın gün içinde mahalledeki yağmur suyu toplama havuzu çevresinde görülmesi üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi çağrıldı.

        Havuza giren dalgıçlar, suda boğulduğu düşünülen çobanın cesedini buldu.

        Sudan çıkarılan ceset incelemenin ardından Cihanbeyli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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