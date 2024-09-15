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        Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası Konya'da sona erdi

        Türkiye Halter Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve büyükler kategorisinde Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 15:45 Güncelleme: 15.09.2024 - 15:58
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        Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası Konya'da sona erdi
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        Türkiye Halter Federasyonu 2024 faaliyet programında yer alan ve büyükler kategorisinde Konya'da düzenlenen Türkiye Kulüpler Halter Şampiyonası sona erdi.

        Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde 4 gün süren ve 220 erkek, 168 kadın olmak üzere toplam 388 sporcu ve 61 kulübün katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde erkeklerde yapılan müsabakalar sonrasında Türkiye şampiyonları belli oldu.

        Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonluğunu Ankara ASKİ Spor Kulübü elde ederken, ikinciliği Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü, üçüncülüğü Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü, dördüncülüğü Kahramankazan Spor Kulübü, beşinciliği Tarsus Gençlik Kulübü, altıncılığı Güçlü Altunyurt Spor Kulübü elde etti.

        Kupa kazanan kulüpler ile sporculara madalyaları Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri ve antrenörler tarafından verildi.

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