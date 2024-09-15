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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oğlunun nikahını kıydı

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oğlunun nikahını kıydı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 19:15 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:44
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oğlunun nikahını kıydı
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        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay oğlunun nikahını kıydı.

        Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan Aydan Meram ve Ali Necati Altay çiftinin nikah törenine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gelin ve damadın şahitliğini yaptı.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan merasimde oğlunun nikahını kıyan Başkan Uğur İbrahim Altay'ın oldukça heyecanlı olduğu görüldü.

        Altay, bir aile için çocukların mürüvvetini görmenin, onların mutluluğuna şahit olmanın en büyük hamd ve şükür vesilesi olduğunu ifade ederek, "Mutluluklar paylaştıkça çoğalır ve artar, bugün her biriniz burada bulunarak bizim mutluluğumuza şahitlik ettiniz, ortak oldunuz ve mutluluğumuzun artmasına vesile oldunuz. Allah sizlerden razı olsun." dedi.

        Nikahın kıyılmasının ardından evlilik cüzdanını eline alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çifte mutluluklar dileyerek cüzdanı geline verdi.

        Toplam 18 nikah şahidinin yer aldığı merasimde, şahitler arasında bakanların yanı sıra Anayasa Mahkemesi Üyeleri Muhterem İnce, Recai Akyel, Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Mustafa Şen, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı Genel Sekreteri Omar Abdullah Kadı, Lübnan Belediyeler Birliği Başkanı Muhammed Sadieh, Konya Valisi Vahdettin Özkan da yer aldı.

        İki bin kadar davetlinin katıldığı tören sonunda gelin ve damat konukların tebriklerini kabul etti.

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