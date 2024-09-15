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        Konya'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Konya'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 22:34 Güncelleme: 15.09.2024 - 22:34
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        Konya'da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Konya’da kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.

        Konya’nın Selçuklu ilçesinde, Selçuk Üniversitesi kavşağı bölgesinde Mine Nur'un (50) kullandığı 42 ACT 997 plakalı otomobil, Halil Örtülü (26) idaresindeki 42 FV 721 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri araç sürücüsü Mine Nur'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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