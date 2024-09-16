Konya'da 2 yaşındaki bebek ölü bulundu
Konya'nın Kulu ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Konya'nın Kulu ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.
Karapınar Mahallesindeki soğan tarlasında çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç'yi çadırda hareketsiz gördü.
Ailesi tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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