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        Konya'da 2 yaşındaki bebek ölü bulundu

        Konya'nın Kulu ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 11:54 Güncelleme: 16.09.2024 - 11:54
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        Konya'da 2 yaşındaki bebek ölü bulundu
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        Konya'nın Kulu ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

        Karapınar Mahallesindeki soğan tarlasında çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç'yi çadırda hareketsiz gördü.

        Ailesi tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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