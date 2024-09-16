Konya'da köprülü üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi
Konya'da köprülü üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Konya'da köprülü üst geçitten düşen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Merve Kübra Gümüşlü (26) idaresindeki 06 BIU 625 plakalı otomobil, Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki Uluyayla üst geçidinde, bariyerlere çarparak alt yola düştü.
Sağlık ekipleri araçtan çıkardıkları Gümüşlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken araç çekiciyle olay yerinden götürüldü.
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