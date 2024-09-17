Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yapılan aramalarda, saman balyaları arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 1950 paket sigara, 158 elektronik sigara, 237 kilogram nargile tütünü ve 90 paket puro ele geçirildi.

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