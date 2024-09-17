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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 10:31 Güncelleme: 17.09.2024 - 10:44
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        Konya'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde saman balyası yüklü tırı şüphe üzerine durdurdu.

        Yapılan aramalarda, saman balyaları arasına gizlenmiş gümrük kaçağı 1950 paket sigara, 158 elektronik sigara, 237 kilogram nargile tütünü ve 90 paket puro ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan 2 tır şoförü emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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