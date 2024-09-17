Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesinde kargo aracıyla nakil belgesi olmadan silah sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, kargo firmasında yaptığı aramada 6 av tüfeği, 7 av tüfeği parçası ve 11 şarjör ele geçirdi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, operasyonda gözaltına alınan İ.A. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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