Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Konya'nın Sarayönü ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan S.B'nin kullandığı aracı şüphe üzerine durdurdu.
Yapılan aramalarda, 233 sikkeyle tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 25 obje ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan S.B. hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.