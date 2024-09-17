Konya'da mısır tarlalarında kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
Konya'da mısır tarlalarında kenevir yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da mısır tarlalarında kenevir yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihanbeyli ve Altınekin ilçelerindeki bazı mısır ekili tarlalarda kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, tarlalarda yaptıkları kontrollerde 115 kök Hint keneviriyle 8 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan H.K. ve Ü.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
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