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        Konya'da mısır tarlalarında kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

        Konya'da mısır tarlalarında kenevir yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 15:49 Güncelleme: 17.09.2024 - 15:49
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        Konya'da mısır tarlalarında kenevir yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
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        Konya'da mısır tarlalarında kenevir yetiştirdikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cihanbeyli ve Altınekin ilçelerindeki bazı mısır ekili tarlalarda kenevir yetiştirildiği ihbarını aldı.

        Harekete geçen ekipler, tarlalarda yaptıkları kontrollerde 115 kök Hint keneviriyle 8 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan H.K. ve Ü.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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