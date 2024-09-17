Beyşehir'den kısa kısa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Slow Food ile Yerel Mirasın Canlanışı etkinliği düzenlendi.

Üstünler Kadın Girişimci Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Beyşehir Göl Mirası Topluluk Kurucu Lideri, Gastronomi Uzmanı Yasemin Güzel tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, bölgede faaliyet gösteren kadın girişimcilerin yanı sıra birçok paydaş kurum ve kuruluş ile konunun uzmanı akademisyenler ve eğitim camiası mensupları bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Slow Food'un temel değerleri olan, yerel kültürel mirasın korunmasının sürdürülebilirlik ile çevreyi koruma bölge ekonomisinin kalkınmasına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

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