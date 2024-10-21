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        Konya'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:11 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:11
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        Konya'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde, köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Muzaffer Kunt (56) idaresindeki 42 ZG 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşağıl Köprüsü'nden dere yatağına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Aliye Kunt (54) ve kızları Ayşegül Kunt (30) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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