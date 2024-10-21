Konya'da köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, köprüden düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Muzaffer Kunt (56) idaresindeki 42 ZG 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşağıl Köprüsü'nden dere yatağına düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Aliye Kunt (54) ve kızları Ayşegül Kunt (30) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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