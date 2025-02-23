Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı

        Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 12:32 Güncelleme: 23.02.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı
        ABONE OL

        Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen kadın gözaltına alındı.

        İddiaya göre, Merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'taki evlerinde Ş.Ç. (35) ile kocası Ömer Ç. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.Ç, eşi Ömer Ç'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Ömer Ç'nin cesedi Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan Ş.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        Okan Buruk'tan derbi hazırlığı
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Yunan adalarında sismik hareketlilik sürüyor
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        Fenerbahçe, ligde puan farkını kapatmak istiyor!
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        Almanya sandık başında
        Almanya sandık başında
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Meteoroloji'den Karadeniz için tipi uyarısı!
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Bu 6 alışkanlık metabolizmayı yavaşlatıyor
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        Buzlanan yolda kayan otomobil taksi ve 2 eve çarptı
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 7 yaralı
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        Herkesin yaptığı ama yanlış olan o hareket!
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        "Toksik pozitiflik" nasıl zarar veriyor?
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!

        Benzer Haberler

        'Ateş', 'Duman' ve 'Atak' afetlere hazırlanıyor
        'Ateş', 'Duman' ve 'Atak' afetlere hazırlanıyor
        Husumetlisini sokakta tabancayla vurmuştu; borç- alacak nedeniyle yapmış
        Husumetlisini sokakta tabancayla vurmuştu; borç- alacak nedeniyle yapmış
        Konya'da silahlı kavgada 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı
        Konya'da silahlı kavgada 1 kişiyi ağır yaralayan zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Okulda silahla vurulan öğretmen yoğun bakımda, şüpheli tutuklandı
        Okulda silahla vurulan öğretmen yoğun bakımda, şüpheli tutuklandı
        "Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları" finali Konya'da başladı
        "Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları" finali Konya'da başladı