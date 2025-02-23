GÜNCELLEME - Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutuklandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Safa Sokak'taki evlerinde Ş.Ç. (35) ile kocası Ömer Ç. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

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