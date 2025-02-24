Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Konya'da tamamlandı

Dereceye giren sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonada 48 kiloda Metehan Adıgüzel, 51 kiloda Ulaş Yalçınkaya, 54 kiloda Nihat Adıyan, 57 kiloda Mehmet Han Çınar, 60 kiloda Yiğit Us, 63,5 kiloda Ahmet Pekel, 67 kiloda Gökdeniz Yağar, 71 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Sultan Osmanlı, 80 kiloda Birol Aygün, 86 kiloda Samet Ersoy, 92 kiloda Emrah Yaşar ve +92 kiloda Mücahit İlyas altın madalyanın sahibi oldu.

Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada 62 ilden 417 sporcu, 13 sıklette mücadele etti.

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