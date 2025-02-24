Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Konya'da tamamlandı

        Türkiye Boks Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen 100. Yıl Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 00:37 Güncelleme: 24.02.2025 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, Konya'da tamamlandı
        ABONE OL

        Türkiye Boks Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen 100. Yıl Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

        Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada 62 ilden 417 sporcu, 13 sıklette mücadele etti.

        Şampiyonada 48 kiloda Metehan Adıgüzel, 51 kiloda Ulaş Yalçınkaya, 54 kiloda Nihat Adıyan, 57 kiloda Mehmet Han Çınar, 60 kiloda Yiğit Us, 63,5 kiloda Ahmet Pekel, 67 kiloda Gökdeniz Yağar, 71 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Sultan Osmanlı, 80 kiloda Birol Aygün, 86 kiloda Samet Ersoy, 92 kiloda Emrah Yaşar ve +92 kiloda Mücahit İlyas altın madalyanın sahibi oldu.

        Organizasyonda dereceye girenler sporculara ödülleri verildi.

        Dereceye giren sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        Almanya seçim sonuçları açıklandı
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        AK Parti MKYK'da yeni görevlendirmeler belli oldu
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        "Bordo-mavi kan olmaz. Kan kırmızıdır"
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Vatikan: Papa'nın durumu kritik
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Borsa İstanbul'daki düşüşe soruşturma
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Zelenskiy: Başkanlığı bırakmaya hazırım
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        Ryan Babel'den HT Spor'a derbi yorumu!
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        AK Parti'de Büyük Kongre günü
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        MİT'ten Troçki raporu! Sürgün sırasında Büyükada'da adım adım izlendi
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Beyaz Saray Sözcüsü: Trump bu hafta savaşı bitirebilir
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Değer Deniz cinayetini kılık değiştirip çözdüler!
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Nasrallah için 5 ay sonra cenaze töreni
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        Galatasaray sahasında, Fenerbahçe deplasmanda etkili
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        YouTube'un gizli kalan tarafı!
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Musk'ın Kanada vatandaşlığı iptal edilsin" kampanyası
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        "Beni ölümle tehdit ediyor"
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        İstanbul Boğazı 'dondu'
        "Kaçış planını ben çizdim"
        "Kaçış planını ben çizdim"
        Derbide gözler onlarda olacak!
        Derbide gözler onlarda olacak!

        Benzer Haberler

        "Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları"nın Türkiye finali, Konya'da tam...
        "Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları"nın Türkiye finali, Konya'da tam...
        GÜNCELLEME - Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutukland...
        GÜNCELLEME - Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın tutukland...
        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü (2)
        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü (2)
        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü
        Eve alkollü gelen kocasını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü
        Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı
        Konya'da tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren kadın gözaltına alındı
        'Ateş', 'Duman' ve 'Atak' afetlere hazırlanıyor
        'Ateş', 'Duman' ve 'Atak' afetlere hazırlanıyor