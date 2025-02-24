Konya'da Osman Benliler İlkokulu açıldı

Konya'da, Karatay Belediyesi öncülüğünde, hayırseverlerin de desteğiyle yapılan, 24 derslikli Osman Benliler İlkokulu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Konya Valisi İbrahim Akın, Nakipoğlu Mahallesindeki okulun bahçesinde yapılan törende, Anadolu'nun kuvvet ve ilimle fethedildiğini söyledi.

İlimsiz zaferin mümkün olmayacağını savunan Akın, "Selçuklu başşehri Konya'da sultanlar bilginleri himaye etmiş, alimler ilim meclisleri kurmuş ve dervişler de aşk ile irfanı yoğurmuştur. Bugün açılışını yaptığımız Osman Benliler İlkokulu'muz da işte bu kutlu mirasın bir harikası olarak sadece taş ve harçla değil hayırseverlerimizin, gönlü geniş yöneticilerimizin hizmet aşkı ve milletimizin ilme olan sadakatiyle yükselmiştir." diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da eğitimin yalnızca dört duvar arasında alınan derslerden ibaret olmadığını belirterek, "Bugün burada açılışını yaptığımız bu okul sadece bir bina değil, yarınlarımızı inşa edecek bir ilim yuvasıdır. Çünkü biliyoruz ki okuyan, sorgulayan, üreten bir nesil yetiştirirsek sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da güçlü bir geleceğe sahip oluruz." dedi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de Karatay Belediye Başkanı Kılca ile hayırseverlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.