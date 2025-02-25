Konya'da aracı arıza yapan sürücüye polis ekipleri yardım etti
Konya'da polis ekiplerinin kapanan yolu açmak için arızalanan midibüsü iteklediği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Konya'da polis ekiplerinin kapanan yolu açmak için arızalanan midibüsü iteklediği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yeni İstanbul Caddesi Selçuklu Kongre Merkezi önünde bir midibüs seyir halindeyken arızalandı.
Trafikte aksamalar yaşanınca polis ekipleri, aracı arıza yapan sürücüye yardım etti.
Midibüsün iteklenerek yolun açılması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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