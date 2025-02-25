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        Konya'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi

        Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında, 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:23 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:23
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        Konya'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi
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        Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında, 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

        112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasındaki toplantıda, acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.

        Kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun devamlılığı için yürütülen faaliyetler ele alındı.

        Toplantıya, ilgili il müdürlüleri katıldı.

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