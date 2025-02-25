Konya'da 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi

Kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyonun devamlılığı için yürütülen faaliyetler ele alındı.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasındaki toplantıda, acil çağrı hizmetlerinin daha etkin, verimli ve hızlı bir şekilde vatandaşlara sunulması ile ilgili çalışmalar değerlendirildi.

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