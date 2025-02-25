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        Konya'da çıkan yangında müstakil ev ile traktör zarar gördü

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde çıkan yangında müstakil ev ile bir traktör kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 22:14 Güncelleme: 25.02.2025 - 22:22
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        Konya'da çıkan yangında müstakil ev ile traktör zarar gördü
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde çıkan yangında müstakil ev ile bir traktör kullanılamaz hale geldi.

        Kurthasanlı Mahallesi'nde Abdülkadir Gök'e ait evde elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede tüm ev ve bahçede park halindeki traktörü de sıçradı.

        İhbar üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kadınhanı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangını söndüren ekipler, daha sonra soğutma çalışması yaptı.

        Ev ve traktörün yangında kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

        Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca, olay yerini ziyaretinde ev sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

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