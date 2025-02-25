Konya'da çıkan yangında müstakil ev ile traktör zarar gördü

Yangını söndüren ekipler, daha sonra soğutma çalışması yaptı.

Alevler kısa sürede tüm ev ve bahçede park halindeki traktörü de sıçradı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde çıkan yangında müstakil ev ile bir traktör kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.