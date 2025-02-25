Konya'da çıkan yangında müstakil ev ile traktör zarar gördü
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde çıkan yangında müstakil ev ile bir traktör kullanılamaz hale geldi.
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde çıkan yangında müstakil ev ile bir traktör kullanılamaz hale geldi.
Kurthasanlı Mahallesi'nde Abdülkadir Gök'e ait evde elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm ev ve bahçede park halindeki traktörü de sıçradı.
İhbar üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi ve Kadınhanı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren ekipler, daha sonra soğutma çalışması yaptı.
Ev ve traktörün yangında kullanılamaz hale geldiği belirlendi.
Kadınhanı Belediye Başkanı İrfan Karaca, olay yerini ziyaretinde ev sahibine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.