Seydişehir'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği semineri düzenlendi

Seydişehir Belediyesinin ev sahipliğinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği semineri düzenlendi.

Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği seminerine, odaya kayıtlı olan esnaf ve işverenler katıldı.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen seminere Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Ticaret Odası Başkanı Cemal Küçük, STK başkanları, işverenler ve işçiler katıldı.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı Pınar Paytar Aktaş tarafından verilen seminerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununda son yıllarda yaşanan değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Kanunda son yıllarda büyük değişiklik yapıldığını kaydederek, işverenlerin kurallara ve kanunlara uymadıkları takdirde büyük cezalarla karşı karşıya kalacaklarını belirten Paytar, iş kazalarında en büyük sorumluluğun işverenlere ait olduğunu vurguladı.

Seminer işveren ve çalışanların sorularının cevaplanması ile devam etti.