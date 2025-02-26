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        Konya'da çevreci fabrikada üretimde ortaya çıkan ısının kullanıldığı serada domates yetiştiriliyor

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'daki Çumra Şeker Fabrikası'nda üretimde ortaya çıkan ve "çürük buhar" (belirli amaç için üretilen buharın kullanımından arta kalan buhar) da denilen atıkla maliyetsiz ısıtılan 40 dönümlük serada kışın da yetiştirilen domatesler, iç pazara ve yurt dışına satılarak katma değer sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:21
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        Konya'da çevreci fabrikada üretimde ortaya çıkan ısının kullanıldığı serada domates yetiştiriliyor
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        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'daki Çumra Şeker Fabrikası'nda üretimde ortaya çıkan ve "çürük buhar" (belirli amaç için üretilen buharın kullanımından arta kalan buhar) da denilen atıkla maliyetsiz ısıtılan 40 dönümlük serada kışın da yetiştirilen domatesler, iç pazara ve yurt dışına satılarak katma değer sağlanıyor.

        Büyük hissedarı, 39 bin çiftçinin ortak olduğu Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi olan Konya Şeker bünyesinde "sıfır atık prosesi" ile üretim yapan Çumra Şeker Fabrikası'nda ortaya çıkan atıklar, başka üretimlerde değerlendiriliyor.

        Bu atıklardan, kulelerde yüksek enerjiyle soğutulması gereken "çürük buhar", kurulan serada dolaştırılarak, ısıtma maliyeti olmadan domates yetiştirilmesine imkan sağlıyor.

        Tarımsal ilaç kullanılmayan serada, zararlılarla mücadeleyi avcı böcekler yapıyor. Burada yılda üretilen ortalama 1600 ton domatesin yarısından fazlası ihraç ediliyor.

        PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, AA muhabirine, yürüttükleri enerji ve çevre odaklı rehabilitasyon projeleriyle, doğal kaynakları daha etkin kullanmayı, çevreyi korumayı ve enerji tasarrufu sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

        Erkoyuncu, üretim kampüsündeki 40 dönümlük, biyolojik mücadeleyle doğal üretim yapılan, ultra klima sistemli ve topraksız domates serasının, "sıfır atık prosesi"nin önemli bir safhasını oluşturduğunu dile getirdi.

        - "Sistemin birçok avantajı var, dezavantajı hiç yok"

        Soğuk iklime rağmen domates serasını görenlerin önce şaşırdığını anlatan Erkoyuncu, "Konya sert ikliminden dolayı normalde seracılığa uygun değil. Termal kaynaklarla ısıtılan seraları bir yana alırsak, seracılık genellikle kışın ılık olan kıyı bölgelerde olur. Bizim burada seracılık yapmamızın temel bazı amaçları var." ifadelerini kullandı.

        Erkoyuncu, kurdukları sistemin, çevresel ve ekonomik birçok fayda sağladığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

        "Seramız, fabrikamızdaki, teknik tabiriyle 'çürük buhar' dediğimiz atık buharı değerlendirmek için kuruldu. Fabrikada normalde çürük buharı soğutmamız için işlem gerekiyor. Borularla taşıdığınız buharın ısısından hem sera faydalanıyor hem de şeker fabrikası bunu soğutmak için ekstra bir işlem yapmıyor. Yani bir taşla iki kuşu vurmuş oluyor. Ayrıca burada bir istihdam da yaratmış oluyoruz. Serada yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Bölgenin ihtiyacı karşılanıyor. İhracat da yapıyoruz. Zarar da etmiyoruz. Bizim için çok ideal bir organizasyon. Fabrikaya iki türlü desteği var. Üçüncüsü, çevreye de bir desteği var. Bir de insanlara sağlıklı, leziz bir ürün sunuyoruz. Yani sistemin birçok avantajı var, dezavantajı hiç yok."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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