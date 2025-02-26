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        Kupanın golcü takımı Konyaspor gruptan çıkmayı hedefliyor

        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 18 golle dikkat çekerken, gruptan çıkmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:06
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        Kupanın golcü takımı Konyaspor gruptan çıkmayı hedefliyor
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        ABDULLAH DOĞAN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda attığı 18 golle dikkat çekerken, gruptan çıkmayı hedefliyor.

        Son haftalarda Trendyol Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren ve 25 puanla 14. sırada yer alan yeşil beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulmak istiyor.

        Yeşil-beyazlılar, eleme turlarınde 23 Elazığ FK'yı 4-0, Kepez Belediyespor'u 9-0 ve Karacabey Belediyespor'u da 1-0 mağlup ederek adını Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasına yazdırdı.

        C Grubunda ilk hafta maçında Ahlatcı Çorum FK'yı 1-0, sahasında ikas Eyüpspor'u da 3-1'lik skorla geçen Konyaspor, topladığı 6 puanla birinci sırada yer alıyor. Yeşil beyazlılar, 27 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçından alacağı puan veya puanlarla gruptan çıkmayı istiyor.

        - "Kupadaki başarı lige yansıyacak"

        Konyaspor Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, önde oldukları maçlarda puan kaybettiklerini ifade etti. Kaymak, 3 Mart'ta sahalarında oynayacakları Trabzonspor maçına 3 puan hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

        Taraftar desteğinin önemine de değinen Kaymak, "Sahamızda 7 maçımız var. Taraftarlarımızın 90 dakika boyunca vereceği destek çok önemli. Takımımıza güveniyoruz. Oyuncularımız potansiyelini sahaya yansıtacak ve galibiyetler gelecektir." dedi.

        Ziraat Türkiye Kupası'ndaki performansın lige de yansımasını istediklerini vurgulayan Kaymak, "Kupada bir üst tura çıkmak, lige de direkt olarak pozitif yansıyacaktır. Ligde de sıkıntılı bölgelerden uzaklaşmayı hedefliyoruz. Galatasaray maçından puanla dönmeyi hedefliyoruz. UEFA'ya gitmenin yolu da kupadan geçiyor." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

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