Konya'da trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Konya'da polis aracının tırla çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Onur Şirin'in naaşı, düzenlenen törenin ardından Isparta'ya uğurlandı.

Şirin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, törenin yapıldığı Konya İl Emniyet Müdürlüğüne meslektaşlarının omuzunda getirildi.

Burada anne Neriman, baba Alparslan ile şehidin 6 yaşındaki kızı Gülce ve eşi Beray Şirin gözyaşı döktü.

Konya Valisi İbrahim Akın, törende, 37 yaşındaki polis memuru Şirin'in, dün görevini ifa ederken meydana gelen elim trafik kazasında şehit olduğunu söyledi.

Kazada yaralanan iki polis memurunun da hastanede tedavisinin sürdüğünü anlatan Akın, "Onur kardeşimiz görevini ifa ederken vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği temin etmek maksadıyla arkadaşlarıyla görev yaparken şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de şifalar diliyorum." dedi.

İl Müftüsü Ali Öge'nin yaptığı duanın ardından şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere Isparta'ya uğurlandı.

Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Saadet Caddesi-Okyar Caddesi kavşağında, polis aracının tırla çarpışması sonucu polis memuru Onur Şirin şehit olmuş, 2 polis yaralanmıştı.