Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da balkondan düşen kadın öldü

        Konya'nın Kulu ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen kadın, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 11:55 Güncelleme: 26.02.2025 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da balkondan düşen kadın öldü
        ABONE OL

        Konya'nın Kulu ilçesinde apartmanın ikinci katından düşen kadın, hayatını kaybetti.

        Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonundan düşen S.B. (63) ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ardından Konya kent merkezindeki bir hastaneye sevk edilen kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        İstanbul'da vahim olay! Parkta alkol alıp uyudu! Donarak öldü!
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        3'te 1'i 1 haftada satıldı
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Ev sahibi ölü bulundu! Şüpheli misafir gözaltında!
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Galatasaray, Kemerburgaz’a taşınıyor
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Buruk ve Mourinho'yu bekleyen cezalar!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Cep telefonundan sinyal alındı... Acı haber kahretti!
        Maden kazaları böyle azaldı
        Maden kazaları böyle azaldı
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Çayın mucizevi etkisini ortaya çıkaran çalışma!
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        Trump'tan skandal Gazze paylaşımı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        TCMB'den 1 günde 5.1 milyar dolarlık döviz satışı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        İstanbul'u birlikte gezdiler
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Kripto parada yeni dönem başladı
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?
        Alman üretici, KTM'yi satın mı alıyor?

        Benzer Haberler

        Konya'da trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
        Konya'da trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi
        Kupanın golcü takımı Konyaspor gruptan çıkmayı hedefliyor
        Kupanın golcü takımı Konyaspor gruptan çıkmayı hedefliyor
        Konya'da çevreci fabrikada üretimde ortaya çıkan ısının kullanıldığı serada...
        Konya'da çevreci fabrikada üretimde ortaya çıkan ısının kullanıldığı serada...
        Seydişehir'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği semineri düzenlendi
        Seydişehir'de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği semineri düzenlendi
        Konya'da şehit polis memuru Onur Şirin için tören düzenlenecek
        Konya'da şehit polis memuru Onur Şirin için tören düzenlenecek
        Konya'da ormanlık alana odun kesmeye giden kişi kalp krizi sonucu öldü
        Konya'da ormanlık alana odun kesmeye giden kişi kalp krizi sonucu öldü