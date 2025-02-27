Konya'da "Tarımda Kadın İzi ve Genç Fikirler Buluşması" programı düzenlendi

Selçuk Üniversitesi tarafından "Tarımda Kadın İzi ve Genç Fikirler Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen programda, kadınların tarım sektöründeki rolünün güçlendirilmesi, sürdürülebilir tarım, teknoloji entegrasyonu ve kadın istihdamının artırılması gibi konularda öğretim üyeleri ve konuklar tarafından konuşma yapıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, kadınların tarım sektördeki emeğinin çok büyük olduğunu söyledi.

Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların tarım sektöründe daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Bayramoğlu, şunları kaydetti:

"Kadının, tarımda iş gücü olarak yer aldığını biliyoruz ancak biz kadının işletme yönetiminde ve tarımda karar alıcı bir rolde yer almasını istiyoruz. Kadının yetkinliğinin ve yeteneğinin teknolojinin kullanımında ve inovasyon da öncülük yapmasını arzuluyoruz. Kırsal alanların yeniden dizayn edilmesi, tarımın ve bölgesel kalkınmanın önemli bir parçası olarak kadının daha aktif rol oynamasını hedefliyoruz. Kadınların, iş gücünde sahip olduğu niteliklerle yer almasını istiyoruz. Bu sürece Selçuk Üniversitesi olarak öncülük etmek istiyoruz."

Programa, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Harmankaya, akademisyenler, konuklar ve öğrenciler katıldı.