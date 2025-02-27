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        Yunak'ta metruk binalar yıkılıyor

        Yunak ilçesinde, belediye ekipleri risk oluşturan metruk binaların yıkımına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 15:28 Güncelleme: 27.02.2025 - 15:31
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        Yunak'ta metruk binalar yıkılıyor
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        Yunak ilçesinde, belediye ekipleri risk oluşturan metruk binaların yıkımına başladı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, fiziki ömrünü tamamlamış, göçme riski taşıyan can ve mal güvenliğini tehdit eden yapıların yıkımına başlandığı bildirildi.

        Açıklamada, ilçe merkezindeki park, okul ve alışveriş merkezi çevreleri ile halkın yoğun olarak kullandığı yol güzergahlarındaki metruk binalara öncelik verildiği kaydedildi.

        Görüşlerine yer verilen Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, "İlçemizdeki riskli yapıları ortadan kaldırarak halkımızın daha güvenli ortamda yaşamalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Her zaman halkımızın yanında olacağız." ifadesini kullandı.

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